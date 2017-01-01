Гипертония вызывает повреждение внутренних органов у подростков

Повышенное артериальное давление может повреждать сердце и кровеносные сосуды у подростков так же, как у взрослых.

Исследователи из Детского госпиталя в Цинциннати решили выяснить, развиваются ли какие-либо повреждения органов у подростков, страдающих от давления ниже 95 процентилей, то есть еще не достигших стадии клинической гипертонии. Отметим, что артериальное давление в этой возрастной категории изменяется в процентилях, а не в традиционных миллиметрах ртутного столба, как у взрослых.

В поле зрения ученых попали 180 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Были обнаружены доказательства повреждения органов даже у тех молодых людей, у которых давление считалось нормальным, то есть было менее 80 процентилей. В группе среднего риска с показателями давления от 80 до 90 процентилей и в группе высокого риска с давлением выше 90 процентилей наблюдались повреждения сердца и кровеносных сосудов.

Примечательно, что ранее наука не уделяла должного внимания воздействию повышенного артериального давления на внутренние органы подростков, так как считалось, что это расстройство представляет опасность только для людей среднего и старшего возраста.

Авторы исследования подчеркивают, что некоторые молодые люди уже имеют поврежденные внутренние органы, что связано с высоким артериальным давлением, при этом они не проходят через необходимую им лекарственную терапию. Именно поэтому подростков с повышенным артериальным давлением будет нелишним проводить через сканирование сердца для определения того, насколько агрессивная терапия им требуется.