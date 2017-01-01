Домашние животные и даже тараканы защищают детей от астмы

Контакт с аллергенами от домашних животных и насекомых в первые годы жизни ребёнка резко снижает риск астмы.

Ученые из Университета Висконсин-Мэдисон выяснили, что если дети сталкиваются с высоким уровнем аллергенов от домашних животных и насексомых в первые годы жизни, то к возрасту семи лет риск развития астмы у них намного снижается. Это открытие поможет разработать эффективную стратегию профилактики астмы, от которой на нашей планете страдают миллионы людей.

Ученые выяснили, что высокое содержание следов тараканов, мышей и кошек в образцах пыли, взятых в местах проживания детей в течение первых трех лет их жизни, связано со сниженным риском развития астмы к семилетнему возрасту. Примерно такая же связь существует между собачьими аллергенами и риском астмы, однако она не столь выражена.

Дополнительный анализ показал, что воздействие повышенного уровня всех четырех аллергенов на малышей в возрасте трех месяцев существенно снижает риск развития астмы. Предыдущие исследования также приходили к выводу о том, что определенные бактерии в младенчестве защищают детей от рецидивирующей бронхообструкции, которая является фактором риска астмы. Теперь ученые выяснили, что важную роль в профилактике этого опасного заболевания играют и домашние животные.

Конечно, итоги этого исследования вовсе не должны побудить родителей активно разводить в доме тараканов. Какая-то часть данного защитного эффекта, скорее всего, может быть повторена с помощью тех или иных лекарственных средств, ну а наличие домашних животных вроде собак и кошек, как уже неоднократно доказывалось учеными, весьма полезно для развития ребёнка и общего укрепления его здоровья.