Секс на первом свидании поможет проверить совместимость

Британские ученые заявили о том, что секс на первом свидании может укрепить отношения.

Как сообщают британские СМИ, ученые из Гарварда полагают, что секс на первом свидании может благоприятно сказаться на отношениях. Эксперты уверены, что интимная близость позволит установить сексуальную совместимость: если наутро партнеры потеряют интерес друг к другу, то это будет свидетельствовать о их несовместимости. Исследователи добавляют, что чем раньше партнеры поймут, совместимы они или нет, тем лучше это будет для них.

Помимо этого, эксперты уверены, что секс на первом свидании поможет укрепить отношения между партнерами быстрее, чем ухаживания и намеки.

Ученые отмечают, что вопрос интимной близости на первом свидании довольно противоречивый, поэтому советуют обсудить его с партнером.