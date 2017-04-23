Минздрав хочет ограничить рекламу сладостей и фаст-фуда для детей

В Министерстве здравоохранения РФ выступили с предложением ограничить рекламу фаст-фуда, сладостей и газировки.

Минздрав представил стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, пишет RNS со ссылкой на текст документа, имеющийся в распоряжении редакции. В частности, стратегия предполагает ограничение рекламы фаст-фуда, сладостей и газировки.

«Законодательное ограничение всех форм рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли, в первую очередь направленной на детей и с участием детей, таких как сладкие, особенно, газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, колбасные изделия», — говорится в документе.

Отмечается, что ранее ведомство предлагало ограничить время показа рекламы данных продуктов на телевидении. Сейчас Минздрав предлагает ограничить все виды рекламы.