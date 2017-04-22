Врачи о лидокаине: Надо быть готовыми оказать помощь

Реакции на введение лидокаина могут быть как связанными с кардиотоксичностью и нейротоксичностью

На прошлой неделе в Омске умерла 10-летняя девочка. Гибель ребенка связали с уколом анестетика лидокаина.

В ходе проверки следователи предположили, что причиной стала основная болезнь – у девочки была почечная недостаточность, а не реакция на укол лидокаина. Но позже было возбуждено уголовное дело. Случившееся напомнило о предыдущих летальных исходах после введения этого обезболивающего. Например, у всех на слуху недавняя смерть 36-летней москвички, которая вызвала коммерческую скорую из-за болей в спине, получила инъекцию лидокаина и умерла из-за развившегося аллергического приступа.

Это вполне закономерно вызывает у пациентов страх, тем более что лидокаин – один из самых популярных препаратов. Его используют не только при лечении зубов, но и при травмах, при небольших операциях, а также для лечения сердечной аритмии. С воздействием на сердце связан и один из двух его главных побочных эффектов – кардиотоксичность. Она вызывает падение давления, судороги, резкое снижение сердечного ритма. Второй побочный эффект – аллергическая реакция – проявляется похоже. Эти осложнения и приводят к гибели людей. По данным Росздравнадзора, в 2016 году только среди пациентов стоматологов было 33 таких случая.

– Реакции на введение лидокаина могут быть как связанными с кардиотоксичностью и нейротоксичностью, так и аллергическими вплоть до анафилактического шока, хотя и реже, – подтверждает кандидат медицинских наук, кардиолог Евгений Осипов. – Но их могут вызывать и другие обез­боливающие. Просто лидокаин очень часто применяется для проведения анестезии – в год это десятки, а то и сотни тысяч инъекций.

Накануне стало известно, что лидокаин изымают из продажи в России. Между тем врачи говорят, что бояться лидокаина больше, чем других анестетиков, оснований нет. По словам доктора медицинских наук, кардиолога Мехмана Мамедова, эксперта Лиги здоровья нации, специальный набор для реанимационных мероприятий по закону должен быть в любом медучреждении. Но по факту специальную помощь человеку, у которого развился анафилактический шок, оказать могут не все и не везде.

– Если в учреждении применяется конкретный препарат, конечно, должны быть учтены его возможные осложнения, – считает профессор Мамедов. – Все врачи, которые работают с тем же лидокаином, должны быть информированы на этот счет и готовы оказать помощь – для этого в любом мед-учреждении должны быть соответствующие средства, а у медперсонала – навыки.

Памятка пациенту

Местная анестезия может понадобиться в любой момент. Вот что должно предшествовать каждому такому уколу.

1. Врач должен собрать анамнез: уточнить, нет ли у вас сердечно-сосудистых болезней, проверить ваше давление, расспросить, как вы чувствуете себя в данный момент (лидокаин, например, противопоказан при тахикардии и низком давлении), чем болели ваши родители, на что у вас аллергия и пр. У вас должны спросить, были ли раньше уколы того же лидокаина и как все прошло.

2. Не забудьте преду-предить врача, если после местной анестезии в прошлом были проблемы. Неважно, что тогда вам стало плохо в кресле стоматолога, а сейчас вы ждете операцию по удалению родинки. Не относитесь к этому по принципу «в тот раз все обошлось» – формальный подход может стоить вам жизни.

3. Спросите врача, что вам будут колоть. «Об этом надо спрашивать всегда, когда вы садитесь в кресло того же стоматолога, – преду-преждает кардиолог Евгений Осипов. – По современным рекомендациям желательно, чтобы доктор в доступной форме рассказывал обо всем, что он собирается с вами делать».

4. Не молчите, если что-то пошло не так. Если после введения анестетика вы почувствовали легкую тошноту или головокружение, расскажите об этом. И в дальнейшем предупреждайте об этом ВСЕХ врачей ВСЕГДА. Аллергические реакции на анестетики развиваются не с первого укола, и не всегда они тяжелые: организм может быть прекрасно знаком с конкретным препаратом, а потом выдать на него анафилактический шок.

5. Если у вас уже были побочные реакции на лидокаин или другое местное обезболивающее – даже легкие, – лечить зубы лучше в крупных медучреждениях, где есть возможность индивидуального подбора ане­стезии.