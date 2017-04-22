Здоровье
Источник: Journal of the American Academy of Dermatology
16:30, 22 Апреля 2017 Версия для печати

Дерматологи нашли связь между белым вином и розовыми угрями

Группа американских и китайских учёных установила, что у любительниц белого вина часто возникают проблемы с кожей лица.

Как сообщает Journal of the American Academy of Dermatology, дерматологи из Университета Брауна исследовали около 83 тысяч женщин, употреблявших алкоголь с 1991 по 2005 годы, и выяснили, что почти пять тысяч из них страдают от розацеа.

Розацеа – это заболевание, характеризующееся раздражением и покраснением кожи лица, а также высыпаниями ярко-розового цвета. По мнению дерматологов, употребление более пяти стаканов белого вина в неделю повышает риск развития этого заболевания на 49%, трёх стаканов – на 14%.

Взаимосвязь между розацеа и белым вином объясняют тем, что этот алкогольный напиток ослабляет иммунную систему и расширяет сосуды. В отличие от красного вина, белое не содержит веществ, обладающих противовоспалительными свойствами.

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