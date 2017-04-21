Обычная и диетическая газировка разрушительна для мозга человека

Газированные напитки уменьшают объем мозга человека, что отрицательно сказывается на памяти, как выяснили исследователи.

В ходе масштабного исследования ученые из Бостонского университета доказали, что сладкие газированные напитки приводят к сокращению объема мозга. При этом использование диетической газировки с искусственными подсластителями почти в три раза увеличивает риск инсульта и старческого слабоумия.

Примечательно, что содержащая обычный сахар газировка не повышает опасности деменции или инсульта, но всё равно не является здоровым выбором. Предыдущие исследования уже показали, что искусственные подсластители наносят повреждения кровеносным сосудам.