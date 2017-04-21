Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:29, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Обычная и диетическая газировка разрушительна для мозга человека

Газированные напитки уменьшают объем мозга человека, что отрицательно сказывается на памяти, как выяснили исследователи.

В ходе масштабного исследования ученые из Бостонского университета доказали, что сладкие газированные напитки приводят к сокращению объема мозга. При этом использование диетической газировки с искусственными подсластителями почти в три раза увеличивает риск инсульта и старческого слабоумия.

Примечательно, что содержащая обычный сахар газировка не повышает опасности деменции или инсульта, но всё равно не является здоровым выбором. Предыдущие исследования уже показали, что искусственные подсластители наносят повреждения кровеносным сосудам.

читайте также:Газировка
Выяснилось, почему газировка - самый вредный продукт
Самый вредный продукт, по мнению ученых, сладкий газированный напиток. В его состав входит аспартам (пищевая добавка Е951) – подсластитель »

читайте также:Нелюбовь к фруктам, овощам и физкультуре, диабет и мигрени повышают риск инсульта
10 малоизвестных причин, увеличивающих риск инсульта
Не только гипертония и ожирение могут стать факторами риска инсульта, как рассказали эксперты »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

5 главных вопросов о химической атаке и новом витке войны в Сирии
13:08, 21 Апреля 2017
Химическая атака, авиаудары, сотни жертв – война на Ближнем Востоке с участием России разгорается с новой силой
»
"Володин в "списке преемников" – на предпоследнем месте"
13:00, 21 Апреля 2017
Политолог раскрыл связь между слухами о президентстве Володина и «враждой» между Госдумой и администрацией Путина
»
Александр Буйнов не может больше танцевать и бегать
11:07, 21 Апреля 2017
Александр Буйнов рассказал Sobesednik.ru том, почему медики настаивают на операции коленного сустава
»