Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:57, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Люди не могут худеть из-за картошки, кукурузы и гороха

Овощи с высоким содержанием крахмала мешают человеку похудеть, как выяснили ученые из Гарвардского университета.

Традиционно все фрукты и овощи по умолчанию считаются полезными для здоровья, а значит, и для талии человека. Ученые рекомендуют фруктово-овощные диеты тем, кто хотел бы избавиться от лишнего веса.

Однако анализ рациона более 30 000 человек в течение нескольких десятков лет показал, что далеко не все овощи являются диетическими. К примеру, содержащие большое количество крахмала картофель, кукуруза и горох, напротив, не давали людям худеть.

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Владимиров Алексей

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