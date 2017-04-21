Люди не могут худеть из-за картошки, кукурузы и гороха

Овощи с высоким содержанием крахмала мешают человеку похудеть, как выяснили ученые из Гарвардского университета.

Традиционно все фрукты и овощи по умолчанию считаются полезными для здоровья, а значит, и для талии человека. Ученые рекомендуют фруктово-овощные диеты тем, кто хотел бы избавиться от лишнего веса.

Однако анализ рациона более 30 000 человек в течение нескольких десятков лет показал, что далеко не все овощи являются диетическими. К примеру, содержащие большое количество крахмала картофель, кукуруза и горох, напротив, не давали людям худеть.