Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:02, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Иммунные клетки в организме человека заменяют дефибриллятор

Ученые обнаружили в сердце человека и других млекопитающих дефибриллятор, помогающий устранять сбои в работе органа.

Роль своеобразного дефибриллятора в сердце человека выполняют иммунные клетки макрофаги, которые способны проводить ток и вырабатывать электрические импульсы. Всё это требуется при возникновении серьезных сбоев в работе сердца.

Свои выводы ученые сделали после измерения напряжения в макрофагах. Оказалось, что эти клетки заряжаются и разряжаются как самый настоящий дефибриллятор в больнице, помогая сердцу проводить ток и устраняя опасные нарушения его ритма.

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Владимиров Алексей

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