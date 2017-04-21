Иммунные клетки в организме человека заменяют дефибриллятор

Ученые обнаружили в сердце человека и других млекопитающих дефибриллятор, помогающий устранять сбои в работе органа.

Роль своеобразного дефибриллятора в сердце человека выполняют иммунные клетки макрофаги, которые способны проводить ток и вырабатывать электрические импульсы. Всё это требуется при возникновении серьезных сбоев в работе сердца.

Свои выводы ученые сделали после измерения напряжения в макрофагах. Оказалось, что эти клетки заряжаются и разряжаются как самый настоящий дефибриллятор в больнице, помогая сердцу проводить ток и устраняя опасные нарушения его ритма.