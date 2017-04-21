Здоровье
Источник: "Парламентская газета"
13:16, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Дума предложила создать в Заполярье мобильные бригады врачей

Депутат Федот Тумусов обвинил оптимизацию здравоохранения в сокращении продолжительности жизни на севере РФ.

Как пишет издание «Парламентская газета» со ссылкой на члена «Справедливой России» Федота Тумусова, жители арктических регионов нашей страны, согласно статистике, живут на восемь лет меньше, чем население Канады или Аляски.

Депутат Госдумы связал это не только с плохой экологией, но и с недостатками в системе российского здравоохранения.

«Вся беда в том, что проводимые реформы здравоохранения под красивым названием "оптимизация" усугубляют ситуацию с медобслуживанием населения», — считает Тумусов.

По его мнению, современная система здравоохранения в России не учитывает большую протяженность многих регионов, разбросанность населенных пунктов и особенности климата.

Тумусов уточнил, что сегодня в России применяется еропейскую модель здравоохранения, которая работает по принципу трёх «п» — приболел, пришёл, полечился.

Депутат, в свою очередь, предложил россиянам переключиться на принцип трёх «в» — выехал, выявил, вылечил.

«Это должна быть система специализированных услуг с доставкой на дом, с отдельной инфраструктурой», — заявил Тумусов.

По его мнению, в арктических регионах необходимо создавать мобильные медицинские бригады, которые будут работать на постоянной основе.

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