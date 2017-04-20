Выявлен механизм, вызывающий рак у жертв ВИЧ-инфекции

Российские исследователи выяснили, каким именно образом ВИЧ-инфекция повышает риск развития рака у своих жертв.

Хорошо известно, что ВИЧ-инфицированные пациенты часто сталкиваются с опухолями кожи и других органов. Ученые из Московского государственного университета выяснили, что виновником этого является вирусный белок Tat, разрушающий участки ДНК в организме людей с ВИЧ.

После повреждения участки вступают в фазу перестройки, когда некоторые клетки умирают, а другие мутируют и становится злокачественным. Чем больше в организме ВИЧ-инфицированного пациента белка Tat, тем выше процент разрушений ДНК и, как следствие, риск образования злокачественных опухолей.