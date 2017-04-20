Велосипедные поездки на работу снижают риск рака и инфаркта

Велосипедные поездки на работу или домой уменьшают риск развития рака и болезней сердца почти наполовину.

Ученые Университета Глазго выяснили, что регулярные поездки на велосипеде из дома на работу и обратно могут на 45% уменьшить вероятность развития опухолей и на 46% снизить риск появления болезней сердца. Эти же поездки уменьшают опасность преждевременной смерти по любой причине на 41%.

Результаты данного исследования справедливы даже с учетом факторов опасности передвижения велосипедистов по городским улицам, а также попадания в их легкие выхлопных газов автомобилей. В этой связи авторы исследования призывают власти разных стран и городов строить больше велосипедных дорожек, так как езда на этом транспортном средстве полезнее пеших прогулок.