Здоровье
Источник: Британские СМИ
15:06, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Велосипедные поездки на работу снижают риск рака и инфаркта

Велосипедные поездки на работу или домой уменьшают риск развития рака и болезней сердца почти наполовину.

Ученые Университета Глазго выяснили, что регулярные поездки на велосипеде из дома на работу и обратно могут на 45% уменьшить вероятность развития опухолей и на 46% снизить риск появления болезней сердца. Эти же поездки уменьшают опасность преждевременной смерти по любой причине на 41%.

Результаты данного исследования справедливы даже с учетом факторов опасности передвижения велосипедистов по городским улицам, а также попадания в их легкие выхлопных газов автомобилей. В этой связи авторы исследования призывают власти разных стран и городов строить больше велосипедных дорожек, так как езда на этом транспортном средстве полезнее пеших прогулок.

читайте также:
Велосипед для ребенка - приглашение в спорт
Ищете, где купить детский велосипед? Интересуют цены на горные велосипеды? Загляните в Вело-дом! »

читайте также:От слабого рукопожатия до болезней десен: 10 малоизвестных факторов риска болезней сердца
10 самых неожиданных факторов риска болезней сердца
Эксперты назвали 10 неожиданных факторов, которые, по мнению некоторых ученых, могут вызывать болезни сердца »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Стас Пьеха экономит на всем
15:04, 20 Апреля 2017
Стас Пьеха рассказал Sobesednik.ru о своем медицинском бизнесе, на который уходит основная часть денежных средств
»
"Чернуха" против Навального играет на руку оппозиции
14:16, 20 Апреля 2017
Sobesednik.ru обсудил с политтехнологом, какой эффект даст кампания власти против Алексея Навального
»
Депутаты: полезные и не очень
13:09, 20 Апреля 2017
Политологи вычислили коэффициент полезного действия (КПД) депутатов Госдумы, узнал Sobesednik.ru
»