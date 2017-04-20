Топ-7 угроз контрацептивов для женского здоровья

Эксперты рассказали о том, какие негативные последствия для здоровья женщин могут вызывать оральные контрацептивы.

Статистика показывает, что свыше 100 миллионов женщин одновременно в разных странах мира пользуются оральными контрацептивами на основе гормонов. Это одно из самых популярных средств контрацепции, которое, к сожалению, имеет свои побочные эффекты. О семи самых заметных рассказали эксперты сайта Reset.me.

1. Депрессия. Пока что для изучения этой связи проведено не так много исследований. Как уже рассказывал Sobesednik.ru, шведские ученые доказали, что данные таблетки однозначно вызывают мощные перепады настроения и ощущения тоски у женщин, но связь с депрессиями пока не подтверждается.

Однако профессор Джейяшри Кулкарни из Monash University в Мельбурне уверена, что депрессия может настичь женщину и через день, и через год после начала приема гормональных контрацептивов. Увы, многие представительницы прекрасного пола винят самих себя в этом психическом расстройстве, не обращая внимания на лекарства, которые они принимают.

2. Снижение либидо. Так же, как и в первом пункте, связь между падением сексуального желания и приемом оральных контрацептивов не изучалась в достаточной степени. Но известно, что контрацептивы снижают уровень тестостерона и DHEA (дегидроэпиандростерона) в организме женщин, а из-за этого представительницы прекрасного пола реже думают о сексе и бывают меньше в нем заинтересованы. Установлено, что им требуются месяцы, а иногда годы для восстановления уровня тестостерона и либидо после отмены приема контрацептивов.

3. Потеря волос. Синтетический прогестерон повреждает волосяные фолликулы и вызывает потерю волос. Некоторые прогестины переносятся хуже других, а современные таблетки иногда используют дроспиренон для минимизации эффекта выпадения волос. Но прогестерон полезен для сердечно-сосудистой системы, чего нельзя сказать про дроспиренон, который на 700% (!) повышает риск фатальных сгустков крови.

4. Прибавка веса. Оральные контрацептивы нередко провоцируют резистентность к инсулину, повышенный аппетит, потребность в сладком, а также предотвращают прибавку мышечной массы, на которую надеются женщины, посещающие спортзал. Многие дамы худеют после отказа от оральных контрацептивов, но некоторым не удается этого добиться из-за слишком серьезного повреждения метаболической системы.

5. Проблемы с менструациями. Исследование показало, что прием оральных контрацептивов может нарушать нормальную периодичность месячных циклов после отмены этих лекарств. Когда женщины перестают принимать таблетки и менструации не возвращаются, у них часто диагностируют синдром поликистоза яичников, рекомендуя... вернуться к приему контрацептивов.

6. Прыщи. Синтетические эстрогены в оральных контрацептивах высушивают кожу, лишая ее кожного сала, что снижает риск образования прыщей. Зато эти высыпания на лице появляются во множестве после завершения приема таблеток. К счастью, с ними можно бороться за счёт правильного питания и добавок с цинком.

7. Смертельно опасные тромбы. Как уже было сказано выше, в современных оральных контрацептивах используется дроспиренон, во много раз повышающий риск тромбов. Однако эта опасность сохраняется при приеме всех разновидностей гормональных таблеток, пусть и в меньшей пропорции.