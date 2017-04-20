Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:32, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Кровь из пуповины не даст мозгу с годами ослабеть

Кровь из пуповины может быть положена в основу создания эликсира юности, как считают исследователи.

Учёные из Стэнфордского университета выяснили, что содержащийся в пуповинной крови белок обращает вспять характерные нарушения в работе мозга, развивающиеся с возрастом. Белок положительно воздействует на гиппокамп — зону мозга, которая перерабатывает впечатления в долгую память.

Таким образом, компоненты пуповинной крови могут быть положены в основу создания препаратов, препятствующих возрастному ухудшению работы мозга. Именно гиппокамп определяет способность человека запоминать, куда он положил ключи, во сколько его ждут на встречу, а также более значительную информацию.

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