Кровь из пуповины не даст мозгу с годами ослабеть

Кровь из пуповины может быть положена в основу создания эликсира юности, как считают исследователи.

Учёные из Стэнфордского университета выяснили, что содержащийся в пуповинной крови белок обращает вспять характерные нарушения в работе мозга, развивающиеся с возрастом. Белок положительно воздействует на гиппокамп — зону мозга, которая перерабатывает впечатления в долгую память.

Таким образом, компоненты пуповинной крови могут быть положены в основу создания препаратов, препятствующих возрастному ухудшению работы мозга. Именно гиппокамп определяет способность человека запоминать, куда он положил ключи, во сколько его ждут на встречу, а также более значительную информацию.