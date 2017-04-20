Здоровье
Источник: РИА "Новости"
15:47, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Генетики пророчат опасные опухоли каждой десятой россиянке

Каждая десятая жительница нашей страны может столкнуться с раком груди и яичников, как считают генетики.

Эксперты медико-генетического центра Genotek проанализировали геном российских женщин и пришли к не очень приятным выводам. В 11% образцах содержались мутации, увеличивающие вероятность развития опухолей груди и яичников.

Впрочем, ученые не рекомендуют россиянкам сразу пугаться. Вовремя сделанный генетический анализ не говорит о неотвратимости заболевания, а только свидетельствует о рисках, что позволяет женщине уделять больше внимания профилактике и чаще посещать врачей.

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Владимиров Алексей

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