Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:24, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Утренняя порция мороженого укрепляет интеллект человека

Японские ученые доказали, что регулярное употребление мороженого может положительно стимулировать мозг человека.

Радостная новость для огромной армии любителей мороженого — употребление этого продукта по утрам стимулирует головной мозг. Тем самым интеллектуальные способности человека повышаются, как установили японские исследователи.

При этом ученые не смогли точно установить, какие именно компоненты мороженого так хорошо влияют на мозг и интеллект человека. Но сканирование показало, что после употребления данного десерта в мозге отмечается большая выраженность альфа-волн, что особенно полезно с утра, когда человеку еще предстоит напряженный день со всеми его проблемами и задачами.

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