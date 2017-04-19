Свекольный сок омолаживает мозг пенсионеров на десятки лет

Американские ученые советуют налегать на свекольный сок тем, кто хочет получить максимум пользы от занятий в спортзале.

Дело в том, что употребление этого напитка непосредственно перед интенсивными физическими нагрузками, как оказалось, помогает омолодить мозг. К примеру, у регулярно употреблявших свекольный сок перед тренировками пенсионеров, которые страдали от гипертонии, мозг омолодился до того состояния, которое наблюдается у людей гораздо более молодых.

Исследователи из Университета Уэйк-Форест выяснили, что свекольный сок полезен для мозга за счет высокого содержания нитратов. Попав в организм, эти вещества способствуют выделению моноокиси азота, влияющей на расширение сосудов, благодаря чему мозг лучше снабжается кровью.