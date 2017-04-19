Спортивные друзья мотивируют на тренировки женщин, но не мужчин

Занимающиеся спортом друзья являются лучшей мотивацией для человека и самому начать посещать спортзал.

Американские исследователи из Массачусетского технологического института выяснили, что наличие друзей, которые уделяют время физическим нагрузкам, является одной из самых мощных мотиваций для повышения собственных спортивных показателей. На каждый лишний километр, который способны пробежать друзья, наша собственная средняя дистанция пробега увеличивается дополнительно на 300 метров.

Любопытно, что все эти закономерности справедливы только для женщин, которые по-иному смотрят на физические нагрузки. Наличие спортивных друзей у мужчин никак не повышает их желания самим посещать спортзал.