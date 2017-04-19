Здоровье
Источник: Британские СМИ
13:44, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Слизь экзотической лягушки поможет создать лекарство от гриппа

Слизь экзотической лягушки должна помочь в создании более мощных средств лечения вируса гриппа.

Речь идет о земноводном под названием Hydrophylax bahuvistara, которое обитает в Южной Индии и по размеру не превышает теннисный мячик. Оказалось, что лягушка содержит слизь, имеющую сразу несколько очень мощных пептидов.

На основе этих пептидов ученые из Emory University выделили компонент, названный урумином, который привязывается к гемагглютинину — веществу, необходимому вирусу гриппа для проникновения в организм человека. Компонент из слизи лягушки дестабилизирует вирус и тем самым просто убивает его.

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Владимиров Алексей

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