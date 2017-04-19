Российская сухая кровь заменят любые группы и резус-факторы

Российские ученые разработали уникальный сухой заменитель крови, который поможет жертвам острых кровопотерь.

Как сообщается, данная разработка проводилась исследователями из Калужской области, детище которых не только выдерживает почти любые условия хранения в отличие от обычной крови, но еще и эффективно заменяет эритроциты любой группы и резус-фактора.

Сообщается, что сухой заменитель крови справляется с задачей притока кислорода к тканям, стимулируя кроветворение. Создатели технологии подчеркивают, что заменитель может применяться, как при плановых, так и при экстренных операциях, что называется, в боевых условиях.