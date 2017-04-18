ВИЧ обнаружили в еще одной разновидности иммунных клеток

Как стало известно, ВИЧ успешно размножается в двух типах клеток крови, а не в одном, как было принято считать.

Большинство экспериментальных лекарств для лечения ВИЧ и не может привести к полной победе над вирусом по той причине, что они воздействуют только на Т-клетки. Это главные «бойцы» иммунной системы, атакующие бактерии и вирусы.

Но ученые из Университета Северной Каролины также отыскали следы ВИЧ в макрофагах — еще одной разновидности белых кровяных клеток. А это значит, что только одновременное воздействие на оба типа клеток сделает полное избавление от ВИЧ теоретически возможным.