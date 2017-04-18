Здоровье
Источник: Американские СМИ
20:49, 18 Апреля 2017 Версия для печати

ВИЧ обнаружили в еще одной разновидности иммунных клеток

Как стало известно, ВИЧ успешно размножается в двух типах клеток крови, а не в одном, как было принято считать.

Большинство экспериментальных лекарств для лечения ВИЧ и не может привести к полной победе над вирусом по той причине, что они воздействуют только на Т-клетки. Это главные «бойцы» иммунной системы, атакующие бактерии и вирусы.

Но ученые из Университета Северной Каролины также отыскали следы ВИЧ в макрофагах — еще одной разновидности белых кровяных клеток. А это значит, что только одновременное воздействие на оба типа клеток сделает полное избавление от ВИЧ теоретически возможным.

читайте также:В России антиретровирусную терапию получают меньше 30 процентов нуждающихся в ней
Число ВИЧ-инфицированных в России приближается к миллиону
Глава Федерального Центра СПИД Вадим Покровский прокомментировал Sobesednik.ru свежие данные о количестве больных ВИЧ »

читайте также:ВИЧ
Стало известно, где риск заразиться ВИЧ-инфекцией наиболее высок
На 31-м году «знакомства» с ВИЧ-инфекцией (вирус иммунодефицита человека открыли в 1983 году) пришло время пересмотреть свое отношение к этой болезни. Потому что она перестала быть проблемой наркоманов, проституток и гомосексуалистов »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Дело врача из Обнинска Павла Свиридова
20:21, 18 Апреля 2017
В Обнинске в поборах обвиняется глава Центра брахитерапии рака предстательной железы. Одни пациенты обвиняют доктора во взятках, другие считают его жертвой оптимизации медицины
»
Евгений Смирнов: Познер и Литвинова оценили не мой танец, а группу инвалидности
20:07, 18 Апреля 2017
Sobesednik.ru поговорил с танцором Евгением Смирновым, которого раскритиковали Познер и Литвинова на «Минуте славы»
»
Volkswagen выкупил 238 тысячи авто в США после скандала с выхлопами
18:18, 18 Апреля 2017
Немецкий концерн Volkswagen выкупил или отремонтировал более 50% дефектных машин, которые были проданы в США
»