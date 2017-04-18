Здоровье
Источник: Британские СМИ
14:56, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Прием синтезированных витаминов повышает риск ранней смерти

Синтезированные или искусственные витамины не приносят здоровью человека пользы, как установили исследователи.

Датские ученые доказали, что длительный прием синтезированных витаминов А и Е увеличивает риск преждевременной смерти в несколько раз, а причиной тяжелой язвы желудка может стать употребляемая многими аскорбиновая кислота. Все дело в том, что организм человека данную разновидность витаминов просто не усваивает.

В результате синтезированные витамины в организме скапливаются, постепенно приводя к отравлению. Вот почему исследователи рекомендуют употреблять хорошо усваиваемые нашим организмом натуральные витамины из фруктов и овощей.

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