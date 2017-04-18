Прием синтезированных витаминов повышает риск ранней смерти

Синтезированные или искусственные витамины не приносят здоровью человека пользы, как установили исследователи.

Датские ученые доказали, что длительный прием синтезированных витаминов А и Е увеличивает риск преждевременной смерти в несколько раз, а причиной тяжелой язвы желудка может стать употребляемая многими аскорбиновая кислота. Все дело в том, что организм человека данную разновидность витаминов просто не усваивает.

В результате синтезированные витамины в организме скапливаются, постепенно приводя к отравлению. Вот почему исследователи рекомендуют употреблять хорошо усваиваемые нашим организмом натуральные витамины из фруктов и овощей.