После соленых продуктов человека тянет больше есть, но не пить

Исследователи опровергли устойчивое мнение о том, что после соленых продуктов человека тянет больше пить.

Американские ученые доказали, что соленые продукты ни в малейшей степени не усиливают чувство жажды у человека. Напротив, после употребления соленого человека тянет меньше пить, но больше есть.

Исследование доказало, что мочевина это не просто белок продуктов распада. Под воздействием соли из почек выделяется больше мочевины, которая прикрепляется к воде и способствует ее переносу. Тем самым, мочевина сохраняет воду в тот момент, когда организм избавляется от соли.