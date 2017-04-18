Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:33, 18 Апреля 2017 Версия для печати

После соленых продуктов человека тянет больше есть, но не пить

Исследователи опровергли устойчивое мнение о том, что после соленых продуктов человека тянет больше пить.

Американские ученые доказали, что соленые продукты ни в малейшей степени не усиливают чувство жажды у человека. Напротив, после употребления соленого человека тянет меньше пить, но больше есть.

Исследование доказало, что мочевина это не просто белок продуктов распада. Под воздействием соли из почек выделяется больше мочевины, которая прикрепляется к воде и способствует ее переносу. Тем самым, мочевина сохраняет воду в тот момент, когда организм избавляется от соли.

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Владимиров Алексей

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