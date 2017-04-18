Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:23, 18 Апреля 2017 Версия для печати

От толщины коры головного мозга зависит умение фантазировать

Толщина коры головного мозга человека влияет на его склонность к мечтам, как установили исследователи.

Ученые выяснили, что склонность человека погружаться в мечты зависит от толщины коры головного мозга в определенных его зонах. Речь идет о префронтальных областях, в которых две основных сети мозга, как выяснилось, накладываются друг на друга.

Само фантазирование ученые называют склонностью направлять ум к блужданиям. Данное качество очень полезно, так как оно дает возможность подготовиться к тому или иному развитию событий, а также решать определенные проблемы.

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