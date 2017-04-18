Здоровье
Источник: Британские СМИ
15:49, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Электронные сигареты активируют окислительный стресс в организме

Ученые из Великобритании отыскали еще одну прежде неизвестную опасность электронных сигарет для здоровья человека.

Оказалось, что под воздействием вдыхаемого пара в клетках человека активируются участки ДНК, которые участвуют в окислительном стрессе. Другими словами, электронные сигареты провоцируют этот патологический процесс, который приводит к смерти клеток и ускоренному старению.

Отметим, что вдыхание пара от электронных сигарет, как показали эксперименты, активирует только три гена в течение суток и еще один ген через два дня. Табачный дым затрагивает 873 гена за 24 часа и еще целых 205 через два дня.

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Владимиров Алексей

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