Спорт поможет пожилым людям сохранить хорошее зрение

Исследователи из США доказали, что умеренные физические нагрузки благотворны для поддержания хорошего зрения.

Подавляющее большинство людей с годами сталкиваются с ухудшением зрения, и многие считают, что этот процесс необратим. Однако проведенное в США исследование показало, что одним из способов сохранить зрение в норме подольше являются физические нагрузки.

Эксперименты с участием 18 добровольцев продемонстрировали, что спорт усиливает активность той зоны головного мозга, которая отвечает за принятие и переработку зрительных образов. Также сохранить хорошее зрение помогают различные упражнения для глаз, требующие быстрого чередования фокусировки на предметы, находящиеся на разном расстоянии.