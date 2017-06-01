Семь признаков гормонального сбоя

Sobesednik.ru выяснил, по каким симптомам можно определить гормональный дисбаланс женского организма.

Гормоны в организме женщины должны быть в сбалансированном соотношении, а любое отклонение в их количестве может привести к развитию гормонального дисбаланса.

Последствия будут не самыми приятными, ведь от гормонального равновесия в организме зависят ее самочувствие, психическое состояние, стрессоустойчивость и внешний вид, а также половое влечение, возможность зачать, родить и выносить здорового ребенка. Поэтому очень важно вовремя распознать начинающиеся нарушения и обратиться к эндокринологу. Вот симптомы, которые должны насторожить.

1. Угревая сыпь

Появление угревой сыпи во взрослом возрасте должно насторожить, оно может быть связано с нарушением в организме баланса между женскими и мужскими гормонами. Это может оказаться одним из последствий патологии желез внутренней секреции или воспалительных заболеваний половых органов.

2. Темп роста волос

К ускоренному росту волос (в том числе на руках и ногах), к появлению волос на лице также может привести дисбаланс женских и мужских гормонов. Женщины нередко сталкиваются с этим в период менопаузы, но рост волос по мужскому типу также может быть и признаком поликистоза яичников.

3. Нарушение менструального цикла

Любые отклонения от нормы в менструальном цикле считаются нарушением и являются поводом для визита к врачу. Причины могут быть выявлены самые разнообразные – от нарушения выработки половых гормонов до гипертиреоза или даже сахарного диабета.

4. Резкие изменения веса

Причина неожиданного уменьшения веса (особенно на фоне повышенного аппетита) может крыться в гипертиреозе или декомпенсированном диабете. А быстрый набор веса может быть связан или с развитием ожирения (например вследствие нарушения инсулинового обмена), или с накоплением в организме больших объемов жидкости (причина может быть в нарушениях работы щитовидки).

5. Повышенное потоотделение во сне

До наступления менопаузы этот симптом может свидетельствовать о развитии гипертиреоза, а после – о гормональном сбое, характерном для климакса.

6. Усталость

Хроническая усталость является симптомом многих гормональных нарушений.

7. Перепады настроения

Их могут вызывать гормональные изменения, связанные с климаксом или развитием гипертиреоза.