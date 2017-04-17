Ежедневный прием душа лишает организм защиты от инфекций

Не стоит принимать душ каждый день, если вы хотите укрепить свой иммунитет и защитить здоровье, как считают ученые.

Исследователи Университета Джорджа Вашингтона выяснили, что при слишком регулярном приеме душа человек пересушивает кожу, что способствует возникновению микротрещин. А через них в организм проникают опасные бактерии.

Кроме того, регулярное мытье смывает с тела полезные бактерии, укрепляющие наш иммунитет. В этой связи ученые рекомендуют мыть отдельные части тела вроде паха и подмышек каждый день, а душ принимать не чаще двух раз в неделю.