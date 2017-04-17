Бинты снабдят сенсорами для контроля над заживлением ран

Британские ученые разработали особые повязки, которые снабжены сенсорами для контроля заживления ран.

Эти «умные» бинты позволяют врачам контролировать такие показатели здоровья пациента, как свертываемость крови и наличие инфекций. Сообщается, что прототипы повязок продемонстрировали высокую результативность, а для их массового выпуска будут применяться технологии 3D-печати.

Не исключено, что сенсоры смогут передавать информацию не только врачам, но и самим пациентам через их смартфоны. Особенно важным будет подобный контроль при заживлении тяжелых трофических язв, к примеру, у жертв диабета.