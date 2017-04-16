Здоровье
Источник: Западные СМИ
09:28, 16 Апреля 2017 Версия для печати

Ученые советуют лечить диабет и заболевания печени спаржей

Специалисты провели исследование и выяснили, что спаржа богата витаминами и содержит мало калорий.

Как сообщают западные СМИ, специалисты, проанализировав состав спаржи, рассказали, что в 500 граммах зеленой спаржи содержится до 80% суточной нормы витамина С и Е. При этом отмечается, что в белой спарже витамина С содержится несколько меньше.

Ученые пишут, что волокна спаржи благотворно влияют на кишечник, а белковый строительный блок аспарагин стимулирует почки. Кроме того, эксперты уверены, что спаржа может помочь при запорах, желчекаменной болезни, заболевании печени и диабете.

Исследователи также отмечают, что спаржа отлично подходит для диеты: она содержит низкое количество калорий и стимулирует обмен веществ.

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