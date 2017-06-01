Шесть главных правил здорового питания

Sobesednik.ru выяснил основные критерии правильного здорового питания.

Некоторые считают, что «здоровым надо родиться». И если уж такая удача случилась, то беречь здоровье не придется, оно и так никуда не денется. Нет, конечно, все понимают, что, если много пить и курить или питаться только жирным и жареным, никакое здоровье не выдержит. Но это ведь крайности. А в основном – достаточно просто вести себя разумно.

Однако ученые доказали, что наш генотип влияет на здоровье только на 20%. А остальные 80% зависят от того, как человек заботится о своем здоровье. Мало просто не иметь вредных привычек, необходим комплексный подход – здоровый образ жизни.

Одной из важных составляющих здорового образа жизни является правильное питание. Вот несколько основных его принципов:

1. Готовьте только из натуральных продуктов. Только они действительно богаты пищевыми волокнами, минеральными веществами и витаминами.

2. Есть лучше в одно и то же время. Организм привыкает к такому режиму питания, что способствует правильной выработке желудочного сока, а значит, и улучшению пищеварения.

Если захотелось перекусить между приемами пищи, то можно позволить себе натуральные фрукты и овощи, а также не содержащие сахара соки. Эти продукты вообще должны быть в вашем рационе в обязательном порядке.

3. Принимайте пищу умеренными порциями, не переедайте. Если не наедаетесь, лучше увеличить число приемов пищи, но не объем порции. За эталон можно взять «принцип двух горстей».

4. Помните, что человек испытывает чувство насыщения только через 20 минут после того, как действительно наелся. Так что из-за стола нужно выходить с чувством легкого голода.

5. Старайтесь есть только то, что приносит пользу вашему здоровью. Однако если вам в какой-то момент очень захотелось пирожное или конфету – лучше позволить себе такую вольность, чем мучиться. Главное, чтобы это происходило не часто.

6. Еда должна быть не только полезной, но и вкусной. Одни и те же продукты можно приготовить очень по-разному, экспериментируйте. Хорошо, если у вас со временем появятся любимые рецепты разных блюд из полезных для здоровья продуктов. Это поможет внести разнообразие в питание.