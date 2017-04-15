Здоровье
Источник: The Spine Journal
16:43, 15 Апреля 2017 Версия для печати

Ортопеды связали боли в спине с использованием смартфонов

Ортопеды выяснили, что владельцы смартфонов часто страдают от болей в верхней части спины и шее.

Хирурги-ортопеды Тодд Ланман и Джейсон Куэллар обратили внимание на рост числа молодых пациентов, у которых болит спина или появляется грыжа в дисках позвоночника. Они провели исследование и пришли к выводу, что из-за ежедневного многочасового использования смартфона у этих пациентов возник нетипичный изгиб шеи.

Как пишет The Spine Journal, ортопеды предупреждают, что наклон головы во время использования смартфона существенно увеличивает давление на позвоночник. Если человек стоит прямо, то его голова весит около пяти килограммов, а если он склоняется над экраном смартфона, то давление на позвоночник увеличивается так, как будто его голова весит 27 килограммов.

Хирурги Ланман и Куэллар советуют владельцам смартфонов держать их на уровне глаз, чтобы снижать нагрузку на шею. Они также рекомендуют набирать текст двумя руками, чтобы позвоночник находился в более симметричной и удобной позиции.

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Ушаков Олег

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