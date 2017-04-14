Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:22, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Врачи готовятся искать опухоли с помощью жевательной резинки

Американские исследователи разработали жвачку, которая определяет признаки наличия рака в организме.

В состав этой жвачки входят особые химические компоненты, реагирующие на летучие соединения. Таким образом создан инструмент для экспресс-анализа опухолей, являющийся гораздо более приятным для пациентов, чем диагностика с помощью анализов крови и мочи.

Большая часть опухолей в теле человека выделяет специфические летучие соединения в полость рта, которые и фиксирует жевательная резинка. Сообщается, что она даже способна распознавать типы опухолей.

читайте также:Ученые из России создают новые методы лечения и диагностики опухолей
"Подсветка" опухолей: 5 прорывов российских ученых в диагностике и лечении рака
Как российская наука принимает участие в создании новых методов лечения и диагностики рака, изучил Sobesednik.ru »

читайте также:Кофе обеспечивает защиту от рака людям, злоупотребляющим алкоголем
Топ-6 самых неожиданных вещей, защищающих нас от рака
Эксперты назвали 6 удивительных вещей, способных понизить риск развития раковых заболеваний »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Потомок Суворова возродил имение своих предков под Ростовом Великим
13:07, 16 Апреля 2017
Потомок Суворова возродил имение своих предков. Репортаж Sobesednik.ru
»
Мыши напугали Диану Пожарскую сильнее тигров и крокодилов
11:03, 16 Апреля 2017
Sobesednik.ru побывал на съёмках второго сезона «Отеля «Элеон» и пообщался с актерами сериала
»
Путешествуем по Ярославской области: гид по музеям и храмам на Волге
10:10, 16 Апреля 2017
Sobesednik.ru рассказывает о пяти интересных городах под Ярославлем, проехать мимо которых туристу просто нельзя
»