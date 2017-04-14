Врачи готовятся искать опухоли с помощью жевательной резинки

Американские исследователи разработали жвачку, которая определяет признаки наличия рака в организме.

В состав этой жвачки входят особые химические компоненты, реагирующие на летучие соединения. Таким образом создан инструмент для экспресс-анализа опухолей, являющийся гораздо более приятным для пациентов, чем диагностика с помощью анализов крови и мочи.

Большая часть опухолей в теле человека выделяет специфические летучие соединения в полость рта, которые и фиксирует жевательная резинка. Сообщается, что она даже способна распознавать типы опухолей.