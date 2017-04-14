В Японии предлагают лечить депрессию обезжиренным молоком

Обезжиренное молоко и молочные продукты могут быть эффективным средством лечения депрессивного расстройства.

Исследования с участием десятков жертв депрессии и здоровых людей показало, что обезжиренные молочные продукты снижают выраженность этого опасного психического расстройства. Те пациенты с депрессиями, которые активно употребляли эти продукты, сообщали об улучшении своего психологического состояния.

При этом полноценное жирное молоко не оказывало такого эффекта, как показали наблюдения. Японским ученым еще предстоит установить, какие именно компоненты в обезжиренном молоке производят столь мощное воздействие.