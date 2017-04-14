Тревожное расстройство и еще 11 последствий хронической мигрени

Американские эксперты назвали 11 последствий для здоровья, к которым приводит человека хроническая мигрень.

Миллионы россиян каждый год мучаются от изматывающих головных болей, а на борьбу с хронической мигренью в мире каждый год расходуются десятки миллиардов долларов.

Жертвам мигрени необходимо помнить о том, что их проблемы со здоровьем одними головными болями не ограничиваются. Как уже рассказывал Sobesednik.ru, мигрень может привести к развитию тревожного расстройства, а вот еще 11 ее негативных последствий для здоровья, по версии сайта healthguides.healthgrades.com.

1. Проблемы с кишечником. Мигрень и синдром раздражённого кишечника часто идут рука об руку. Ученые полагают, что те же самые изменения нервной системы, которые вызывают головные боли, влияют и на проблемы с пищеварением. Жертвам синдрома раздражённого кишечника приходится иметь дело с диареей и запорами, они сталкиваются с вздутием и гораздо чаще посещают туалет.

2. Боли в спине. Приступы болей в нижней части спины в 13-18 раз чаще наблюдаются у пациентов с хронической мигренью по сравнению с теми, у кого нет этих головных болей. Со временем боль создает себе особые пути через нервы и мозг, изменяя структуру серого вещества. В результате болевые симптомы появляются в разных частях тела, и чаще всего — в спине.

3. Инсульт. Инсульт происходит в момент нарушения кровотока в мозге. Мигрень удваивает вероятность этого опасного состояния. Риск вырастает ещё сильнее, если человек страдает от мигрени с аурой — визуальных нарушений в виде ярких вспышек или зигзагов перед глазами, которые возникают перед началом головных болей.

4. Больше головных болей. Хронические мигрени заставляет людей активно посещать аптеки. Но если вы будете принимать обезболивающие таблетки больше двух-трех раз в неделю, это может спровоцировать ещё больше головных болей. Действия этих лекарств быстро ослабевает при их активном использовании, а чувствительность организма снижается.

5. Проблемы со зрением. При некоторых разновидностях мигрени возникают короткие периоды нарушений зрения. Также жертвы мигреней сталкиваются с опущением век и расширением зрачков. Всё это сопровождается раздвоенностью зрения в течение нескольких недель после исчезновения головных болей.

6. Нарушения сна. Боль от мигрени, как несложно предположить, мешает человеку нормально спать. Хронические мигрени также связаны с изменениями циркадных ритмов.

7. Нарушения слуха. Это случается достаточно редко, но всё-таки у пациентов с мигренями порой наблюдается внезапная потеря слуха в течение трех суток и более. Такие расстройства при мигрени встречаются в два раза чаще, чем в ее отсутствие. Ученые подозревают, что это связано с повреждением тончайших кровеносных сосудов в ушах.

8. Судорожные приступы. У пациентов с мигренью часто наблюдается такие же приступы, как и у жертв эпилепсии. Мигрень способна вызывать эти припадки у эпилептиков. А если человек страдает от обеих болезней, то он почти не реагирует на противосудорожные препараты.

9. Хроническая боль. В ходе одного исследования у трети жертв хронической мигрени обнаружилась фибромиалгия — расстройство, сопровождающееся распространяющейся болью, усталостью и депрессией. У населения в целом число жертв фибромиалгии не превышает 4%.

10. Рост артериального давления. Женщины с мигренью значительно чаще сталкиваются с повышенным артериальным давлением во время беременности. Некоторые исследования связывают гипертонию с хронической мигренью у всех взрослых людей.

11. Перепады настроения. Регулярные и тяжёлые головные боли вряд ли поднимут вам настроение. У пациентов с мигренями чаще наблюдаются депрессия, тревожное расстройство, биполярное расстройство, а также фобии по поводу собственного здоровья.