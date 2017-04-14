Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:37, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Татуировки мешают организму человека охлаждаться в жару

Любителям татуировок чаще угрожают солнечные удары, как выяснили американские исследователи.

Ученые из Alma College в США доказали, что татуировки уменьшают способность организма человека регулировать внутреннюю температуру. Эта задача осуществляется за счёт выделения пота, но татуировки препятствуют данному процессу, а тот пот, который всё же выходит через рисунки на теле, содержит больше натрия.

Чем меньше пота выделяет организм человека в жаркую погоду, тем выше его температура. Всё это существенно увеличивает риск теплового или солнечного удара, грозящего самыми печальными последствиями.

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Владимиров Алексей

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