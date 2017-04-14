Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:11, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Риск хронических болезней можно определить по прикусу малыша

Наличие неправильного прикуса у ребенка может говорить о риске хронических болезней, как выяснили исследователи.

Ученые Университета Вашингтона доказали связь между прикусом ребенка и риском развития у него хронических болезней. По их мнению, прикус является следствием экологического стресса, возникающего после рождения.

Данный стресс развивается в тот момент, когда ребёнок попадает в другую экологическую среду. Стресс негативно воздействует на организм, и вследствие этого вероятность возникновения целого ряда хронических болезней повышается

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Владимиров Алексей

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