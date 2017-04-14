Мигрень вызывает тревожные расстройства психики у своих жертв

Мигрень может стать причиной развития тревожного расстройства, как установили ученые из Канады.

По данным исследователей из Университета Торонто, мигрень повышает риск развития тревожного расстройства из-за того, что хронические головные боли разрушительно воздействуют на психику. Жертвы мигреней часто страдают от дефицита сна, они вынуждены брать больничные, использовать сильнодействующие обезболивающие, у них нарушаются нормальные отношения с окружающими.

Тревожное расстройство чаще наблюдаются у мужчин, как показало исследование. Изучение здоровья 2 000 человек показало, что 6% их них страдают одновременно от мигреней и тревожных расстройств, а у 2% жертв этих расстройств головных болей не отмечалось.