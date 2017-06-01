Ваше здоровье. Как победить метеозависимость?

С чем связана повышенная метеозависимость и как эффективно преодолеть этот недуг, рассказывает Sobesednik.ru.

«Метеозависимость» – это слово сейчас известно, наверное, каждому. Мы говорим так, если кому-то из наших близких или знакомых (или нам самим) регулярно становится плохо из-за изменений в погоде. Причем обычно имеем в виду изменения артериального давления и головную боль.

На самом деле предрасположенность организма человека к болезненной реакции на изменения погоды бывает трех разных степеней: метеочувствительность, метеозависимость и метеопатия. В самом легком случае может просто появляться беспричинная раздражительность или сонливость. В более тяжелом человек может столкнуться с сильной мигренью, гипертоническим кризом, приступом астмы или ухудшением какого-то хронического заболевания. Более того, депрессивный психоз, развивающийся у некоторых больных осенью в связи с сокращением светлого времени суток – это тоже метеопатия.

На изменения погоды, особенно резкие, в той или иной степени реагируют 70% населения. Причем реакция эта может быть и на вполне очевидные изменения, такие, как похолодание или потепление, осадки и т.д., и на изменения, которые обычно нам незаметны: повышение или понижение атмосферного давления, напряженность магнитного поля, радиоактивность, содержание в воздухе кислорода и т.д.

Резкая смена погодных условий (в том числе и при смене климата) оказывает сильное влияние на человеческий организм, который вынужден быстро адаптироваться к новым условиям. Здоровый организм это делает быстрее, больной и ослабленный – дольше. В последнем случае мы и ощущаем неприятные последствия.

Поэтому напрашивается естественный вывод: здоровый образ жизни является главным средством борьбы с метеозависимостью. Полноценный сон, соблюдение режима дня, регулярные физические нагрузки, правильное питание – все это помогает вашему организму лучше справляться с внешними факторами.

Но, конечно, если метеозависимость у вас уже есть, мало пытаться оздоровить свой организм. Надо еще и знать, как помочь себе при появлении неприятных симптомов.

Например, при сонливости, пониженном давлении поможет сладкий крепкий чай или кофе. При раздражительности лучше пить травяные успокаивающие чаи. Гипертоникам лучше иметь при себе необходимые для снижения давления препараты. А людям, столкнувшимся с обострением хронических заболеваний – обязательно проконсультироваться с врачом и выполнять его рекомендации.