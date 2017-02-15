Найденный учеными ген поможет создать лекарство от ожирения

Изучая организм круглых червей, ученые открыли ген насыщения, который поможет в борьбе с ожирением.

Исследователи из Австралии выяснили, что ген под названием ETS-5 в организме круглых червей отвечает за возникновение чувства сытости, после появления которого черви перестают тянуться к пище. Точно такой же ген имеется и у человека.

Это открытие теоретически дает науке возможность разработать лекарства, усиливающие активность данного гена. В этом случае они будут иметь ярко выраженное диетическое воздействие, позволяя жертвам ожирения плавно худеть, избавляясь от лишнего веса.