Найден участок мозга, от которого зависит, что помнит человек

Канадским ученым удалось выяснить, каким образом человек сохраняет полезные воспоминания.

Изучение нейрофизиологии лабораторных грызунов, имеющих схожий с человеком метаболизм, позволило ученым выявить участок мозга, который занимается сортировкой информации и воспоминаний. Оказалось, что за этот процесс отвечает средняя предлобная кора мозга.

Каждый день человек сталкивается с огромным множеством событий, которые обрабатываются мозгом, но именно нейроны предлобной коры мозга сортируют эту информацию, откладывая в воспоминания лишь те события, которые могут нам пригодится в будущем. Эта избирательность человеческой памяти имеет ярко выраженный прикладной характер.