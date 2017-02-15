Здоровье
Источник: Британские СМИ
14:33, 15 Февраля 2017 Версия для печати

Материнские гены оказались виновны в мужском облысении

Ученые из Университета Эдинбурга в Великобритании разработали тест, определяющий склонность к мужскому облысению.

Возникновение этого теста стало возможным после того, как британские ученые выделили 287 генетических различий среди мужчин, столкнувшихся с выпадением волос. Тест позволяет предсказать, грозит ли мужское очаговое облысение молодому человеку, который всё ещё сохраняет пышную копну волос.

В случае положительного результата молодой человек мог бы попробовать лекарственные средства, укрепляющие волосы. По статистике, 50% мужчин становятся жертвами облысения еще до наступления 50-летнего возраста, и в 80% случаев причиной этого являются гены полученные от матери, а не от отца.

читайте также:Потеря волос защищает от рака и позволяет выглядеть вечно молодым
8 неожиданных плюсов облысения у мужчин
Американские эксперты назвали 8 неожиданных плюсов потери волос, которой, казалось бы, боится каждый мужчина »

читайте также:Найдено эффективное лекарство от женского облысения
Лекарство от женского облысения уже появилось на горизонте
Спиронолактон может лечить женское очаговое облысение, особенно у пациенток с признаками гиперандрогенизма »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Валерий Ганненко: Захар Прилепин и Прозаическая народная республика
13:09, 15 Февраля 2017
Обозреватель Sobesednik.ru сравнивает Захара Прилепина и других известных воинов-литераторов — и видит разницу
»
ДАР Медведева. Как связаны премьер и финансово-промышленная группа
13:08, 15 Февраля 2017
Как стало известно Sobesednik.ru, вокруг премьера Дмитрия Медведева образовалась целая финансово-промышленная группа
»
Антон Зарицкий: Трамп не наш, и нас предупреждали
12:45, 15 Февраля 2017
Шеф-редактор Sobesednik.ru — о том, как начинается расставание с иллюзиями о Дональде Трампе после заявления о Крыме
»