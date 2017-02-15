Материнские гены оказались виновны в мужском облысении

Ученые из Университета Эдинбурга в Великобритании разработали тест, определяющий склонность к мужскому облысению.

Возникновение этого теста стало возможным после того, как британские ученые выделили 287 генетических различий среди мужчин, столкнувшихся с выпадением волос. Тест позволяет предсказать, грозит ли мужское очаговое облысение молодому человеку, который всё ещё сохраняет пышную копну волос.

В случае положительного результата молодой человек мог бы попробовать лекарственные средства, укрепляющие волосы. По статистике, 50% мужчин становятся жертвами облысения еще до наступления 50-летнего возраста, и в 80% случаев причиной этого являются гены полученные от матери, а не от отца.