Всё, что нужно знать о стрессовом состоянии

Проще всего объяснить понятие стресса, если вспомнить, как это слово переводится с английского – «дав­ление»

Sobesednik.ru изучил все возможные типы стрессового состояния и способы его преодоления.

Что такое стресс? Обычное я­вление. Если хотите, норма жизни. Тогда почему о нем говорят как о чем-то негативном, советуя любой ценой избегать? Потому что стрессы бывают разными. О них и поговорим.

То, что обычные люди называют общим словом «стресс», психологи и врачи делят на два разных вида этого состояния. Есть, представьте себе, стресс хороший и стресс плохой. Первый полезен и не создает негатива, второй – совсем нерадостное явление со знаком минус. Но разберемся в деталях.

Проще всего объяснить понятие стресса, если вспомнить, как это слово переводится с английского – «дав­ление».

Что почитать

В середине XX века канадский биолог Ганс Селье, один из основоположников теории стресса, написал книгу «Стресс без дистресса», которая до сих пор считается одним из главных трудов об этом явлении. В ней он дает множество характеристик стресса и немало ценных советов, которые стоит взять на заметку каждому.

«Произвольное отвлечение – самый лучший способ уменьшить стресс. Мудрая немецкая пословица гласит: «Берите пример с солнечных часов – ведите счет лишь радостным дням».

«Многие распространенные болезни... не всегда вызываются такими очевидными причинами, как неправильное питание, генетические дефекты или профессиональные вредности. Они могут быть результатом того, что человек взвалил на себя непосильную ношу».

«Тот, кто не сумеет изучить себя, будет страдать от дистресса, вызванного отсутствием стоящего дела либо постоянной чрезмерной перегрузкой».

«Тот, кто оставался деятельным как можно дольше, черпал силу в решении повседневных мелких житейских задач, которые отвлекали от мрачных мыслей. Ничто так не помогает больному, как целебный стресс отвлечения внимания».

«Стресс – это аромат и вкус жизни. Поскольку стресс связан с любой деятельностью, избежать его может лишь тот, кто ничего не делает».

Стресс в вопросах и ответах

Эти вопросы и ответы помогут лучше понять, что такое стресс, стоит ли его бояться и почему «просто не обращать внимания» – плохая тактика.

Можно ли заболеть от стресса?

Ганс Селье, основоположник теории стресса, писал в своей знаменитой книге «Стресс без дистресса»: «Даже самые крупные специалисты не знают, почему «стресс рухнувшей надежды» со значительно большей вероятностью, чем стресс от чрезмерной мышечной работы, приводит к заболеваниям (язва желудка, мигрень, высокое кровяное давление и даже просто повышенная раздражительность)». Сегодня у врачей уже нет сомнений, что хронические стрессы связаны с возникновением самых разных болезней, которые называют общим словом «психосоматические». К ним относят, например, язву, астму, гипертонию, дерматиты и пр. Так что да, заболеть из-за стресса вполне можно. Он будет не главной причиной, но увеличит шансы, если к болезни есть предрасположенность.

Может ли стресс перерасти в нечто большее?

В фобию или невроз – вполне. В психическое расстройство – тоже, очень сильный или хронический стресс может увеличить риск у людей, имеющих предрасположенность к таким болезням. Острый сильнейший стресс может привести к такому состоянию, как посттравматическое расстройство. Специалисты преду­преждают: если стрессы перестали быть чем-то преходящим и ощутимо давят на психику, если конфликтные ситуации стали частыми или они повторяются – это повод перестать игнорировать стресс и обратиться за по­мощью.

Может ли голова болеть от переживаний?

Стресс всегда сказывается на работе сосудов, в том числе головного мозга. Так что связь между ним и приступом мигрени есть. Причем можно переволноваться сейчас, а голова разболится через два часа или даже на следующий день. По словам психолога Натальи Панфиловой, мигреням подвержены те, кто склонен преувеличивать свои беды и особенно люди нерешительные, по природе склонные прятаться от проблем и игнорировать их. Они избегают, а организм упорно напоминает, что проблема существует – отсюда соматические реакции, в том числе головные боли.

Может ли от стресса не выдержать сердце?

Стресс – сильнейший фактор риска инфарктов и инсультов. К сожалению, для людей с серьезными нарушениями работы сердечно-сосудистой системы стресс реально опасен. На фоне сильного эмоционального напряжения может развиться даже такое состояние, как фибрилляция – то, что в народе называют «остановилось сердце». И даже разрыв сердца может случиться, если сердечная мышца у человека, который подвергся стрессу, в прошлом была сильно повреждена или стресс наложился на инфаркт. Если же говорить о здоровых людях, то у них из-за стресса лишь поднимется давление, сердце будет биться чаще, но без серьезных последствий.

Люди, страдающие неврозами и понимающие свои особенности, часто боятся «окончательно сойти с ума». И совершенно напрасно: психиатры утверждают, что как раз невротикам «большая психиатрия», то есть серьезные психические заболевания, не грозит.

Что защищает спортсмена и почему нервные часто бывают стройнее

Чувствуя себя белкой в колесе, можно, однако, обнаружить, что в этом состоянии есть и свои «бонусы» – неожиданные и приятные.

Спортсмены и трудоголики знают, что в период серьезных нагрузок они как будто перестают болеть Фото: Global Look Press

Например, в стрессе многие...

...легче худеют

Люди реагируют на стресс по-разному: у одних наступает жор, у других пропадает аппетит. Первые, понятное дело, начинают набирать килограммы. А вот люди со вторым типом реагирования, напротив, замечают, что худеют. Это происходит еще и потому, что при повышенном уровне гормонов стресса в крови усиливается обмен веществ и ускоряется расщепление жиров, которые поступают в организм с пищей. Многим это открытие очень нравится, однако хронический стресс – фактор риска многих болезней. Вряд ли это адекватная плата за стройность.

СТОИТ ПОМНИТЬ: у этого побочного эффекта стресса есть своя «побочка» – дефицит витаминов и микроэлементов, который может возникать из-за отказа от каких-либо продуктов. Так что следите, чтобы на столе все равно было все, что необходимо – организму в стрессе нужно хорошее питание.

...лучше работают головой

Еще одно обстоятельство, которое с удивлением замечают люди в период эмоциональных перегрузок, – это активность мозга. Они лучше запоминают, быстрее соображают, легче справляются со сложными задачами. Организм как будто мобилизуется для работы на пределе возможностей. Этому мы обязаны гормонам стресса, которые активно вырабатываются в такой период – они ускоряют реакции.

СТОИТ ПОМНИТЬ: все хорошо в меру. Стресс-тест как разовая акция, возможно, не навредит молодому здоровому человеку, но постоянным такой режим быть не должен – можно довести себя до истощения.

...реже болеют

Спортсмены и трудоголики знают, что в период серьезных нагрузок они как будто перестают болеть: забывают про простуды и грипп, даже если вокруг все уходят на больничный. У них нет жалоб, они чувствуют себя машинами в полной исправности и боевой готовности. Это тоже следствие повышения уровня гормонов, которые вырабатываются в период острого стресса: они мобилизуют все силы организма, в том числе защитные. Но, к сожалению, это временный эффект.

СТОИТ ПОМНИТЬ: спортсмены и трудоголики часто «проваливаются» в болезни, когда уровень напряжения спадает. Ситуация, когда человек не вылезает из простуд, например, – типичная для хронического стресса.

Кстати

Еще одна особенность стресса в том, что он снижает вероятность аллергических реакций. Объясняется это тем, что кортизол, один из гормонов стресса, уменьшает гиперчувствительность организма. Однако длительное превышение его нормального уровня приводит к противоположному эффекту.