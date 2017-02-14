Вещие сны чаще являются с ночь с воскресенья на понедельник

Группа ученых из разных стран мира установила, в какие дни недели человек чаще видят вещие сны.

Эксперименты ученых показали, что в ночь с воскресенья на понедельник и со вторника на среду человеку снятся так называемые «пустые сны», содержащие минимум полезной информации. С помощью этих сновидений сбрасывается эмоциональное напряжение, которое накапливалось в предыдущие дни.

А вот те сновидение, которое мы видим в ночь с субботы на воскресенья по-настоящему вещие, поскольку существует большая вероятность того, что они реализуются в течение следующих 24 часов. Если же у человека бывают проблемы в личной жизни, то вещие сны снятся с четверга на пятницу, а сновидения со среды на четверг часто указывают на выход из сложных ситуаций.