Здоровье
Источник: Gero
15:07, 14 Февраля 2017 Версия для печати

Ученые из России доказали возможность бессмертия

Ученые из России убедительно опровергли долго господствовавшую в науке теорию старения и смертности.

По мнению экспертов из Сколкова, корреляция Стрелера-Милдвана, которая соотносит стартовый уровень смертности с удвоением ее интенсивности, не всегда верна. Именно эта корреляция доказывает невозможность существования бессмертия.

Однако ученые на червях нематодах доказали, что продолжительность жизни не всегда ограничивается исключительно биологическими фактами. Следовательно, ныне официально признанную теорию старения можно пересмотреть.

читайте также:Чтобы кожа имела свежий вид, надо пить достаточное количество воды, не менее 5–7 стаканов в день
7 причин преждевременного старения кожи и как с ним бороться
Sobesednik.ru выяснил, откуда берутся морщины на шее, почему у одних женщин их меньше, у других – больше »

читайте также:С годами мы реже страдаем от мигреней и больше ценим семейную жизнь
Старость... в радость? Названы неожиданные плюсы старения
Ученые назвали 9 удивительных фактов, касающихся старения, которые способны поднять настроение »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Успеть увидеть Ленина: как Мавзолей закрывают на профилактику
15:50, 14 Февраля 2017
Sobesednik.ru вместе с последними туристами побывал в Мавзолее Ленина — со дня на день он закрывается на профилактику
»
Материнский капитал и ипотека: что хотят поменять в Госдуме
15:24, 14 Февраля 2017
Sobesednik.ru расспросил экспертов об изменениях в закон об использовании материнского капитала, которые готовит Дума
»
Емельяненко влетит от "Ахмата" 1 апреля?
15:06, 14 Февраля 2017
Александр Емельяненко по выходе из тюрьмы заключил самый странный контракт в своей жизни, узнал Sobesednik.ru
»