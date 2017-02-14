Ученые из России доказали возможность бессмертия

Ученые из России убедительно опровергли долго господствовавшую в науке теорию старения и смертности.

По мнению экспертов из Сколкова, корреляция Стрелера-Милдвана, которая соотносит стартовый уровень смертности с удвоением ее интенсивности, не всегда верна. Именно эта корреляция доказывает невозможность существования бессмертия.

Однако ученые на червях нематодах доказали, что продолжительность жизни не всегда ограничивается исключительно биологическими фактами. Следовательно, ныне официально признанную теорию старения можно пересмотреть.