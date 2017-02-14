Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:27, 14 Февраля 2017 Версия для печати

У спящих днем детей быстрее развиваются речевые навыки

Дневной сон позволяет ребенку не только отдохнуть, но и ускорить процесс речевого развития.

Исследователи из США установили еще одну пользу ночного сна для развития ребенка. Оказалось, что эта привычка положительно влияет на речевые навыки, поскольку освежающе действует на мозг.

Наблюдение за группой детей дошкольного возраста подтвердили, что дневной сон усиливает когнитивные способности ребенка и ускоряет процесс развитие речи. В группе, в которой дети не спали днем, речевые навыки были развиты значительно хуже, а обучаемость снижалась.

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Владимиров Алексей

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