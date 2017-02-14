Очистка мозга от воспоминаний может избавить от наркомании

Канадским ученым удалось вырастить генетически модифицированных мышей, имеющих резистентность к наркомании.

Данное исследование позволяет разработать тесты, определяющие склонность здорового человека к развитию наркотической зависимости. Кроме того, открытие ученых теоретически дает возможность создать новую методику лечения наркомании.

Исследователи выяснили, что повышенный уровень белков кадгеринов стирает в мозге воспоминания о наркотическом кайфе. Однако перенести результаты эксперимента с мышей на людей пока проблематично, так как та же самая методика может уничтожить и многие другие воспоминания в мозге человека.