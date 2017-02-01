Что лечат луком и чесноком – и что из них готовят

Sobesednik.ru разобрался, что на самом деле умеют лук и чеснок, а где могут не помочь, а навредить.

Не самые любимые, но все-таки незаменимые на кухне лук и чеснок с наступлением холодов становятся настоящими продуктовыми хитами. Потому что – ОРВИ. Болеть не хочется, и мы верим, что лук и чеснок, вместе или поодиночке, защитят.

Про ОРВИ

Те, кто зимой занимается регулярной нарезкой чеснока и лука и раскладыванием их по тарелочкам в надежде отпугнуть таким образом респираторные вирусы, не так уж далеки от истины: эти продукты действительно содержат противовирусные вещества – фитонциды, которые активно выделяются, когда растение повреждают, например давят или режут. Теоретически рассчитывать на то, что воздух в комнате, уставленной давленым чесноком или луковыми пластинками, будет безопаснее в плане вирусов и бактерий, а активный поедатель этих продуктов меньше рискует заболеть, можно. Практически –гарантии нет. Не доказано, что ежеутреннее употребление чеснока и ношение чесночных бус с ноября по март – надежная страховка от попадания на больничный с ОРВИ. Возможно, это лучше, чем ничего, но если есть цель максимально защититься, например, от гриппа, делать ставку стоит не на чеснок с луком, а на прививку.

Про кровь

Лук и чеснок обладают еще одним интересным свойством: они расслабляют стенки сосудов и повышают текучесть крови. Для людей с сердечно-сосудистыми болезнями вязкая кровь – большая проблема и серьезная опасность, так как в этом случае выше риск инфарктов и инсультов. Регулярное употребление чеснока и лука может быть своего рода профилактикой. Кроме того, об этих продуктах известно, что они способны влиять на уровень холестерина в крови, снижая его. Тем, у кого цифры холестерина повышены, стоит взять это на заметку. Но, конечно, рассчитывать только на них не стоит – ни лук, ни чеснок ни в каких количествах не заменят лекарства.

Про желудок и почки

Те, кто зимой активно спасается от ОРВИ поеданием сырого чеснока и лука, рискуют свалиться не с простудными, а с желудочными проблемами. Потому что эти продукты стимулируют выработку желудочного сока. Это хорошо, если надо подогреть аппетит – собственно, потому лук и чеснок и относятся к приправам. Но при гастрите с повышенной кислотностью или язве желудка можно спровоцировать обострение. Кроме того, лук и чеснок обладают желчегонным свойством, поэтому людям с камнями в желчном пузыре или панкреатитом есть их в большом количестве сырыми нельзя. Стоит помнить об этом, занимаясь луково-чесночной профилактикой простуд: обострение язвы – куда более серьезная неприятность, чем рядовая ОРВИ. Кроме того, противопоказан чеснок и при болезнях почек.

Стоит знать

Фитонциды чеснока и лука довольно устойчивы и разрушаются на воздухе и на свету медленно. А вот при нагревании – стремительно, так что надеяться в плане ОРВИ на помощь печеного лука или жареного чеснока не стоит, фитонцидов там нет.

Фитонциды содержатся не только в луке и чесноке, ими богаты также хрен и красный жгучий перец. Есть они и в таком растении, как черемша, которую называют медвежьим луком или диким чесноком. На самом деле и всем известный лук репчатый, и чеснок, и черемша – все это разновидности лука.

5 самых известных блюд из чеснока и лука

Хотя многие полезные свойства лука и чеснока и пропадают при их приготовлении, это не повод отказывать себе в удовольствии попробовать многие блюда, где эти продукты – в основе.

Вот 5 вариантов со всего света.

✔ Луковый суп (Франция) – блюдо всего из четырех компонентов: лука, бульона, сыра и хлеба.

✔ Айоли (Испания) – соус из свежего чеснока, горчицы и оливкового масла.

✔ Давонджын (Осетия) – традиционный закрытый пирог с начинкой из черемши с сыром.

✔ Турен (Франция) – суп из чеснока, лука и томатов.

✔ Сахарный самбал (Шри-Ланка) – блюдо из лука с рыбой и специями.

Чеснок: инструкция по применению

Сколько есть? Употреблять в пищу чеснок головками точно нельзя никому – даже если человек совершенно здоров, даже если простуда и грипп пугают его до чертиков. Врачи говорят, что 2–3 зубчиков в день вполне достаточно, при вирусных и бактериальных инфекциях можно увеличить количество до 4–5.

Как есть? И чеснок, и лук полезнее есть свежим, предварительно нарезав, чтобы «выпустить» фитонциды. Кстати, надо иметь в виду, что оба эти продукта богаты эфирными маслами и могут вызывать аллергические реакции. Причем это может случиться как при их употреблении в сыром виде, так и при контакте с кожей (например при нарезке).

Что делать с запахом? С этим проблема: запах обусловлен теми же фитонцидами, на противопростудную помощь которых мы так рассчитываем. Есть фитонциды – есть и запах, нет запаха (как, например, в случае с чесноком и луком в блюдах) – нет и их. Бороться с запахом помогают, например, семена фенхеля – в Индии их специально подают после трапезы, чтобы очистить дыхание, – а также корень петрушки.

Подсказка

Фитонциды – не единственный плюс лука и чеснока. В них, например, довольно много витамина С: в 100 г лука – 33 мг, в таком же количестве чеснока – 20–31 мг (больше в зеленых частях). К сожалению, съесть столько лука и чеснока – задача трудновыполнимая, да и неполезная. А вот с черемшой все проще, а витамина С в ней в три раза больше!