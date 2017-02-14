6 удивительных вещей, от которых зависит содержание сна

Эксперты назвали 6 удивительных вещей, которые могут оказывать влияние на содержание наших снов.

С самого своего зарождения человечество интересовалось тем, почему нам снятся те или иные сновидения. Как уже рассказывал Sobesednik.ru, недавно международная группа ученых установила, что человек с большей степенью вероятности видит вещие сны в те или иные дни недели.

И всё-таки существуют определенные факторы, от которых зависит содержание сновидений, и они далеко не всегда связаны со стрессовыми событиями в жизни. О шести самых удивительных факторах рассказали эксперты сайта Mentalfloss.com.

1. Сон на животе сопровождается эротическими сновидениями. Спящие на животе люди значительно чаще наблюдают эротические сны по сравнению с теми, кто предпочитает спать в другой позе. Исследователи установили, что сон на животе способствует менее глубокому дыханию, из-за чего человеку и являются во сне подобные видения.

2. Кошмары могут передаваться по наследству. Однояйцевые близнецы обычно имеют схожие интересы и привычки, а недавно было установлено, что их генетическое родство простирается еще дальше — на сновидения. В частности, это касается кошмаров, которые близнецы видят практически с одинаковой периодичностью. А вот неоднояйцевые близнецы такого давления наследственности не испытывают.

3. Магнитное поле Земли влияет на содержание сновидений. Нельзя исключить того, что магнитное поле нашей планеты оказывает значительный эффект на сюжеты снов. Исследователи записывали содержание снов у группы людей в течение восьми лет и выяснили, что низкая геомагнитная активность нередко вызывает странные по содержанию сны, но когда эта активность повышается, сны становятся более нормальными и рациональными.

4. После просмотра чёрно-белого телевизора люди видят черно-белые сны. Практически невозможно представлять мир в черно-белых красках, но у некоторых людей это получается. В 2008 году ученые из Университета Данди доказали, что цветность сна зависит от цветности телевизора. Если какие-то люди в детстве проводили большое количество времени у чёрно-белых экранов, то они видят черно-белые сны в 20% случаев.

5. На содержание снов влияет сорт сыра. Эту новость трудно переварить, однако исследователи доказали, что различные сорта сыров влияют на содержание снов. Любой сыр содержит аминокислоту триптофан, вызывающую сонливость и снижающую уровень стресса. В 2005 году ученые выяснили, что любители сыра чеддер чаще видят сны со знаменитостями, предпочитающие голубой сыр сталкиваются со странными сновидениями, а поклонники, например, твердого ланкаширского сыра чаще наблюдают ностальгические сны о своих родственниках и детстве.

6. На содержание сна влияют звуки и запахи. Наш мозг обрабатывает происходящие вокруг шумы в тот момент, когда мы спим, что влияет на содержание сна. А это означает, что в своих снах мы слышим звуки из реальности, которая интерпретируется нашим подсознанием. К примеру, если вы спите, а рядом какой-то человек играет на гитаре, то вам может приснится посещение концерта. То же самое касается и запахов.