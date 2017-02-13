Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:03, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Врачи разрешили женщинам налегать на углеводы во время родов

Прием пищи во время родов поможет сократить продолжительность этой процедуры и ускорить восстановление организма женщины.

Сегодня беременным, которые ощущают голод во время многочасовых родов, врачи часто не предлагают ничего, кроме кубиков льда. Считается, что прием пищи во время родов может вызвать поперхивание, а если врачам придется прибегнуть к анестезии из-за экстренного кесарева сечения, то принятая пища плохо повлияет на наркоз.

Однако исследователи из Thomas Jefferson University в Филадельфии выяснили, что напитки и здоровая порция углеводов, которые женщины получают во время родов, позволяют укрепить работу мышц тазового дна. А чем лучше работают эти мышцы, тем быстрее завершаются роды и тем скорее проходит восстановление женского организма.

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Владимиров Алексей

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